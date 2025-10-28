OGLASIO SE PIO FOND: Evo kad kreće isplata penzija za oktobar 2025.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za oktobar 2025. godine. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za oktobar biće uplaćene 4. novembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije za oktobar biće uplaćene 5. novembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za oktobar biće 8. novembra na tekuće račune, a prethodnog dana, 7. novembra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za oktobar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 7. novembra 2025. godine.

Autor: Jovana Nerić