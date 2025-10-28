Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin uručio je u Gradskoj kući, u okviru manifestacije „Antićevi dani“, godišnju nagradu „Miroslav Antić“ pesniku Đorđu Sladoju.

„Antićeve dane“ po 18. put po redu organizuje Kulturni centar Novog Sada, u znak sećanja na čuvenog književnika Miroslava Antića i njegov stvaralački opus.

- Ovo je već osamnaesti put da se sećamo našeg velikog umetnika, pesnika i čarobnjaka Mike Antića. Ma koliko govorili o njegovom životu i delu, čini se da nikada nije dovoljno reči da se opiše njegova veličina. Ova manifestacija je suštinski oživljavanje Antićeve poezije, ali i njegove filozofije života. On je sa svakim od nas podelio najlepše delove svog svemira i ostavio nam veliku poruku: da nikada ne zaboravimo na srce deteta u sebi. Zahvaljujem se svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ove značajne manifestacije. Vaša posvećenost, trud i ljubav prema Mikinom delu čine da duh našeg velikog pesnika i umetnika bude sa nama, kao da je još uvek tu, da nas vodi i inspiriše. Mika nam je svojim stihovima u amanet ostavio poruku da ne zaboravimo na korene, da ne zaboravimo na ono što nas čini ljudima, ali i da nikada ne prestanemo da tragamo za novim svetovima, novim idejama i počecima. A baš kao što njegove reči podsećaju na večitu potragu za novim, tako i sam Novi Sad, svojim imenom, simbolično govori o budućnosti - o novom zasadu, novom početku koji izrasta iz starih korena - rekao je gradonačelnik čestitavši ovogodišnjem laureatu, pesniku Đorđu Sladoju, koji je nagradu dobio za zbirku pesama „Kalendar moje majke“.

U okviru svečanosti nastupio je Mali hor Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, a prisutnima se obratio i Miroslav Aleksić, predsednik žirija za Godišnju nagradu, kao i dobitnik Đorđo Sladoje koji je govorio o liku i delu Miek Antića, a potom i izrecitovao nekoliko svojih pesama.

- Ponosan sam to što sam dobitnik nagrade „Miroslav Antić“ za 2024. godinu i hvala žiriju na ovom prestižnom priznanju, koje ću uvek rado isticati u biografiji. Pozivam sve ljubitelje poezije da dođu sutra u Kulturni centar Novog Sada gde ću na Tribini mladih recitovati pesme iz nagrađene zbirke „Kalendar moje majke“ - istakao je Sladoje.

Manifestacija se održava u Novom Sadu od 24. do 29. oktobra, u realizaciji Kulturnog centra Novog Sada, a u središtu ovogodišnje manifestacije je čuveni Antićev stih „Tako sam jednom leteo“ iz Mikine „Čarobne pesme“.

Autor: Jovana Nerić