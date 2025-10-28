Macura: Prevencija digitalnog nasilja jedan od ključnih koraka u zaštiti svih građana

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura istakla je danas da je prevencija digitalnog nasilja jedan od ključnih koraka u zaštiti žena i devojčica, ali i svih građanki i građana, posebno u vremenu kada su onlajn prostor i društvene mreže postali produžetak svakodnevnog života.

"Digitalno nasilje ne ostavlja modrice koje se vide, ali njegove posledice mogu biti jednako teške i trajne. Naša je dužnost da kao društvo stvorimo sistem koji žrtvu ne osuđuje, već joj pruža zaštitu, podršku i put do pravde. Niko ne sme da bude sam u suočavanju sa nasiljem- država i društvo moraju reagovati zajedno", poručila je Macura na panelu "Podrška žrtvi i porodici žrtve digitalnog nasilja".

Govoreći o institucionalnim mehanizmima zaštite, ministarka je podsetila na značaj predloženih izmena Krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično delo osvetničke pornografije, kao i na važnost funkcionisanja nacionalne platforme "Čuvam te", namenjene prijavi digitalnog nasilja i pružanju stručne pomoći žrtvama, saopšteno je iz njenog kabineta.

Na panelu su, pored ministarke Macure, učestvovale i tužiteljka Višeg javnog tužilaštva- posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Tijana Ranković, psiholog Doma zdravlja Savski venac Maja Markov i psihoterapeut Sandra Bijelac.

Učesnice su razgovarale o izazovima u zaštiti žrtava, važnosti multidisciplinarnog pristupa i potrebi stalnog obrazovanja javnosti o prepoznavanju i sprečavanju digitalnog nasilja.

Panel je organizovalo udruženje građana Globalna mreža za razvoj uz podršku gradske opštine Zvezdara.

Autor: Jovana Nerić