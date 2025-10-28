Majka u suzama traži sina: Milan nestao pre sedam dana, poslednji put viđen kod autobuske stanice! (FOTO)

Slavica Perović iz Bogatića već sedam dana proživljava najteže trenutke svog života – njen 37-godišnji sin Milan nije se vratio kući sa posla, a od tada mu se gubi svaki trag.

– Sine moj, majka te moli da se javiš, samo da znam da si živ. Dani i noći su dugi kao godina od kada te nema, – kroz suze priča Slavica, ne ispuštajući telefon iz ruku.

Svaka poruka, svaki poziv – za Slavicu je tračak nade da je njen sin živ i zdrav. Poslednji put, Milan je viđen u Mačvanskoj Mitrovici, nedaleko od autobuske stanice, prema rečima komšinice. Od tada – tišina.

– Više nikakvu informaciju nisam dobila, kaže Slavica, koja dane provodi umotana u Milanovu duksericu, drhteći od hladnoće i neizvesnosti.

Porodica apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave najbližoj policijskoj stanici ili kontaktiraju porodicu direktno. Svaka informacija može biti ključna.

Autor: Dalibor Stankov