Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Izvor: Kurir

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2560 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti niži za po 0,2 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara prema dolaru neznatno je promenjen i iznosi 100,5454 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,7 odsto, a od početka godine za 11,8 odsto.

