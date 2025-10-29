AKTUELNO

Društvo

Šta da uradite sa slavskom svećom posle slave? Ovo su dva važna običaja koja moraju da se ispoštuju

Izvor: Kurir

Mnogi ne znaju odgovor na pitanje šta sa svećom posle slave, a postoje dve opcije koje su pravilne. Najbolje je da slavska sveća bude od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi.

Sezona slava je počela, jedni slave, drugi dolaze u goste. Neki slavu obeležavaju tradicionalno i u skladu sa stavovima crkve, dok pojedini od slave naprave vašar.

Većina vernika uglavnom poštuje tradiciju i način na koji se slavilo generacijama unazad. Međutim, neki ne znaju šta treba uraditi sa svećom posle slave.

Najbolje je da slavska sveća bude od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi.

Kada domaćin želi da je ugasi, trebalo bi da se prekrsti, uzme čašu sa vinom, iz nje zahvati malo vina i sipa uz fitilj sveće. Vino će lagano ugasiti sveću.

Mnoge domaćice posle obeležavanja slave odlažu slavsku sveću u fioku i pale je prilikom zajedničkih porodičnih molitvi tokom godine.

Druge, pak, čuvaju sveću i pre naredne slave nose je u crkvu i pale pre liturgije.

Oba običaja su ispravna.

Autor: D.Bošković

#ISPOŠTVOVATI

#OOBICAJI

#Slava

#obicaj

#slavska sveća

