'ZBOG OVOGA SE BOJIM DA MU SE NEŠTO DESILO' Majka nestalog Đorđa (19) moli za pomoć, oglasio se i Igor Jurić

Usred noći, 19. oktobra, iz svog stana u naselju Bresnica u Kragujevcu, nestao je mladić Đorđe Janković (19). U potresnom videu koji je objavila na mrežama, njegova majka Tatjana moli sve koji ga vide ili imaju bilo kakvu informaciju o njemu da se jave njoj ili policiji.

"Dragi ljudi, molim vas za pomoć. Ja ovo ne umem da uradim sama i ne mogu. Do sada mi je mnogo ljudi priteklo u pomoć. Najviše, naravno, sugrađana, Đorđevih prijatelja, mojih prijatelja, prijatelja njegovog brata Bogdana. Ja sam se nadala da njegovi prijatelji sa kojima sam puno razgovarala mogu da mi kažu o njemu nešto što ja možda ne znam, ali rekli su ono što znam i ja i svi koji ga poznaju" – kaže mama nestalog mladića.

Nikakvu novu informaciju o tome šta je Đorđa nateralo da iz topline svog doma odšeta u nepoznatom pravcu u hladnoj oktobarskoj noći nema ni Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

"Kako sam mogao čuti, pre samog nestanka niko od njih nije uočio nikakve promene u njegovom ponašanju koje bi mogle ukazati da se sa njim nešto događa loše. Naprotiv. Bio je pun života, planova, oko fakulteta i ostalo", rekao je Jurić i dodao da novih vesti iz policije po ovom pitanju nema.

Đorđe je, prema rečima njegove mame, dobar, pošten, iskren i iznad svega obazriv prema svim ljudima.

"Ne bi učinio ništa što bi povredilo druge ljude, zbog čega se bojim da se desilo nešto što je njega nateralo da ode ili mu se desilo nešto kada je izašao iz kuće. Nakon izlaska iz stana nije viđen. Imali smo neke dojave, ali su one bile najverovatnije netačne. Ljudima je teško kada vide nekoga na nekoliko trenutaka da budu sigurni da je to on", iskrena je ova žena.

Pred kraj snimka ona je rekla nešto sasvim lično, jedva se suzdržavajući da ne zaplače. Naime, kad je njen sin bio mali, na običnom papiru, ali "olovkom koja piše srcem", nacrtao je upravo to – jedno maleno srce, ali uz reč pisanu velikim slovima, kao svojevrsnu poruku mami – "pogledaj".

"Meni je to bio savet od njega za sva vremena da pogledam, da dobro gledam oko sebe sve što se događa, pa vas sve molim da pogledate, gde god se krećete, možda ga vidite. Javite...", zavapila je ona.

Đorđe ima tamno smeđu kosu i smeđe oči. Visok je 187 cm i težak 70 kg.

Ukoliko ga vidite, javite se najbližoj stanici policije, odnosno na 192.

