Biramo plodnost: Evropa obeležava Nedelju (ne)plodnosti od 3. do 9. novembra

U Evropi, pa i u Srbiji, obeležava se Nedelja (ne)plodnosti od 3. do 9. novembra. Udruženje pacijenata IVF Centar u Srbiji pridružuje se obeležavanju nizom aktivnosti koje sprovodi. Na ovaj naćin još jednom skrećemo pažnju na ovaj sveprisutniji problem, problem infertiliteta o kom se ne sme pričati samo u toku ove Nedelje.

Po evropskim podacima svaki 6. par u reproduktivnom dobu suočava se s problemom infertiliteta, i iako medicina sve više napreduje i tehnike potpomognute oplodnje su sve prisutnije, problem neplodnosti ima sve veći broj ljudi. Razlozi za to su različiti, ali se svakako izdvajaju nedovoljna informisanost ljudi, odlaganje rađanja, te automatski i kasnije saznavanje za problem infertiliteta, a samim tim je i uspeh potpomognutih tehnika sve manji, zatim sve češći problem muškog infertiliteta, stigmatizacija u društvu, nedovoljna podrška, kasno uključivanje u proces vantelesne oplodnje i mnogi drugi problemi koji se tiču dostupnosti lečenja i nedovoljne pravovremene edukacije.

Iz IVF Centra naglašavaju da su ljudi u Srbiji često nedovoljno informisani o samom problemu i lečenju, da se često izgubi mnogo vremena u potrazi za rešenjem, a da se do postupka vantelesne oplodnje i ne stigne iako su uslovi lečenja u Srbiji najbolji u Evropi.

„Ukoliko ne dolazi do željenog začeća ni nakon 6 meseci redovnih odnosa, neophodno je javiti se lakaru i uraditi osnovni paket analiza koje će pokazati da li problem postoji ili ne. Naš savet je uvek da se ovo putovanje započne osnovnom analizom za muškarca, spermogramom, i da se onda, tek nakon urađenog spermograma, fokus prebaci na analize za ženu kojih je svakako mnogo više. Neplodnost nije samo ženski problem i moramo početi da ga ovako i posmatramo“, kaže Sandra Jovanović iz IVF Centra.

IVF Centar ima niz akcija koje organizuje u Nedelji (ne)plodnosti, a sve imaju isti cilj: bolja informisanost pacijenata i bolja pravovremena edukacije svih o plodnosti i planiranju porodice. Samo dobro informisani možemo donositi prave odluke za svoju budućnost. Nedelju (ne)plodnosti ćemo ove godine produžiti, te će se naš centralni događaj, četvrti VTO Forum, pod sloganom Biram plodnost, održati 15.novembra u Beogradu i okupiće više od 35 stručnjaka iz zemlje, a sve u cilju bolje dostupnosti pravim informacijama o plodnosti i neplodnosti. Na Forumu će pacijenti moći da prisustvuju panelima o plodnosti, zakažu besplatne konsultacije sa istaknutim stručnjacima, prisustvuju radionicama, pogledaju kroz IVF mikroskop i vide kako izgleda oplodnja, zakažu besplatne kvantne i druge preglede, provere svoje opšte reproduktivno zdravlje, razmene iskustva sa drugima. Zato pozivamo sve da se prijave i dođu 15. novembra u Envoy Conference salu kako bi saznali više o skratili put do željene trudnoće.

Ovaj događaj otvoriće premijer Srbije i endokrinolog, prof. dr Đuro Macut, a prisustvovaće više od 35 istaknutih eminentnih stručnjaka iz zemlje: ginekolozi, urolozi, endokrinolozi, hematolozi, embriolozi, imunolozi, psiholozi, psihijatri.. Događaj će svečano otvoriti premijer Srbije, prof.dr Đuro Macut, endokrinolog i Tatjana Macura ministarka zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja pod čijim se pokroviteljstvom događaj i održava.

Za sve posetioce događaj je potpuno besplatan, neophodno je samo da se prijave na sajtu www.ivfcentar.rs ili nam se jave na 0800 707 077.

Ovaj projekat podržan je od strane Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Kabineta.

Autor: Pink.rs