JOŠ PAR DANA SE 'KUVAMO' A ONDA... Poznat datum kada nam stiže KIŠA I ZAHLAĐENJE: Sledi nam vremenski OBRT

Danas u Srbiji pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo, dok se narednih dana očekuje pozno miholjsko leto, navodi Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj prognozi.

Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni.

Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 °C.

I narednih dana pozno Miholjsko leto

Sutra jutro hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim prizemnim mrazem, navodi RHMZ.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u severnim i južnim krajevima Srbije uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, na istoku i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 11 °C, a najviša od 20 do 25 °C.

Za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz sa dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 25 °C.

Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Početkom naredne sedmice naoblačenje sa kišom i padom temperature.

Autor: D.Bošković