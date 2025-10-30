AKTUELNO

Smehotresan klip koji je osvojio TikTok: Kada mačka želi da igra 'žmurke' (VIDEO)

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Na TikToku se pojavio video koji je oduševio milione mačka koja igra popularnu dečju igru "žmurke" Njeni refleksi i sposobnost da "zamrzne pokret" kada je vlasnica pogleda, ostavili su internet u neverici.

Mačke su odavno poznate po svojoj eleganciji, spretnosti i brzini, ali najnoviji viralni video sa TikToka pokazuje da su i prave majstorice zabave. Korisnica @luciadelafuente podelila je snimak svoje mačke koja s njom igra igru "žmurke", i rezultat je toliko neverovatan da je video postao pravi hit na internetu.

Na snimku vlasnica započinje igru izgovarajući poznatu frazu: "Jedan, dva, tri...stani" ("Uno, dos, tres... pollito inglés"), što je španska verzija igre u kojoj se igrači moraju zaustaviti čim onaj koji broji otvori oči. U tom trenutku, njena mačka se - potpuno ozbiljno - zaustavlja i ostaje nepomična.

Kada vlasnica ponovo počne da broji, mačka se šunjajući približava vratima, sve dok ne čuje ponovo magične reči i ne ukoči se kao statua.

@luciadlafuente

Martin es un gran jugador

♬ sonido original - lucien2me

Video prikazuje mačku kako se vešto skriva iza nameštaja i polako napreduje ka cilju, kao da zaista razume pravila igre. Njena preciznost i sposobnost da se "zamrzne" u pokretu zadivila je milione gledalaca.

U komentarima su korisnici TikToka izražavali nevericu i oduševljenje:

- Kako da naučim svog mačka na ovo? - pita jedan korisnik.

- Moj mačak nema tu opciju u podešavanjima - dodao je drugi duhovito.

Ovaj neodoljivi snimak još jednom pokazuje koliko su mačke inteligentne, perceptivne, ali i pomalo nestašne.

Autor: D.Bošković

