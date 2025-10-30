Nastavljeni razgovori sa predstavnicima akademske zajednice: Premijer Macut sastao se sa rektorom Univerziteta u Nišu, prorektorima i dekanima

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa rektorom Univerziteta u Nišu prof. dr Jovanom Stepanovićem, prorektorima i dekanima fakulteta ovog univerziteta, čime su nastavljeni razgovori sa predstavnicima akademske zajednice o uslovima za početak nove školske 2025/2026. godine.

Predstavnici Univerziteta u Nišu su u sadržajnom razgovoru upoznali predsednika Vlade sa rezultatima upisa novih studenata na studijske programe koje realizuju članice ovog univerziteta nakon dva upisna roka, te očekivanjima da, nakon trećeg upisnog roka koji se tokom ove nedelje okončava, broj novoupisanih studenata bude na nivou prošlogodišnjeg. I ovom prilikom konstatovana je slaba zainteresovanost maturanata za upis na studije kojima se stiču kvalifikacije za rad u osnovnim i srednjim školama.

Dekani su izneli svoja zapažanja o nadoknadi nastave i uspešnosti organizovanja ispitnih rokova u školskoj 2024/2025. godini, kao i spremnosti za početak naredne akademske 2025/2026. godine u sedištima visokoškolskih ustanova na uobičajen način, ali i izazovima u organizacionom, prostornom i materijalnom smislu sa kojima se visokoškolske ustanove susreću u svom radu.

Predstavnici Vlade Srbije najavili su posebne intenzivne razgovore i radionice na temu uključivanja ustanova visokog obrazovanja u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, odnosno Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI).

U diskusiji posvećenoj razvoju Univerziteta u Nišu posebno je istaknuta važnost učešća istraživača ovog univerziteta u međunarodnim projektima u okviru programa „Horizont Evropaˮ i „Erazmus plusˮ, ali i domaćim naučnim projektima po pozivima koje raspisuje Fond za nauku.

Predsednik Vlade će u narednim nedeljama nastaviti sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima državnih univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova kako bi se uverio u normalizaciju nastavnog procesa na visokoškolskim ustanovama i nastavio razgovore o unapređivanju kvaliteta visokog obrazovanja, a posebno inicijalnog obrazovanja nastavnika.

Današnjem sastanku sa predstavnicima Univerziteta u Nišu prisustvovao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

Autor: Iva Besarabić