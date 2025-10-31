MIHOLJSKO LETO SE VRAĆA NA VELIKA VRATA! I danas veoma toplo, a evo kada stiže zahlađenje!

Tokom dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme koje će se zadržati i tokom vikenda.

U severnim i južnim krajevima Srbije očekuje se prolazna umerena oblačnost i temperatura od dva do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar, na istoku i umeren severnih pravaca.

U Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 22 stepena.

Za vikend će se zadržati toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni, dok se pad temperature očekuje početkom naredne nedelje.

Autor: A.A.