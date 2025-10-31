AMSS: Nema zadržavanja na graničnim prelazima, dobri jesenji uslovi za vožnju

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

I ovaj poslednji oktobarski dan proteći će u znaku dobrih jesenjih uslova vožnje, a zahvaljujući lepom vremenu vožnja će biti lakša i u danima prvog novembarskog vikenda, što će u popodnevnim satima doneti pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, a potom na glavnim putnim pravcima kao i onim koji vode ka vikend naseljima, navode iz AMSS-a.

Autor: A.A.