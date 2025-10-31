AKTUELNO

Društvo

AMSS: Nema zadržavanja na graničnim prelazima, dobri jesenji uslovi za vožnju

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

I ovaj poslednji oktobarski dan proteći će u znaku dobrih jesenjih uslova vožnje, a zahvaljujući lepom vremenu vožnja će biti lakša i u danima prvog novembarskog vikenda, što će u popodnevnim satima doneti pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, a potom na glavnim putnim pravcima kao i onim koji vode ka vikend naseljima, navode iz AMSS-a.

Autor: A.A.

#AMSS

#Stanje na putevima

POVEZANE VESTI

Društvo

OGLASIO SE AMSS Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima

Društvo

Vozači, potreban je dodatni oprez: Na putevima ima poledice i kiše, a evo kolika su zadržavanja na graničnim prelazima

Društvo

AMSS: Bez zadržavanja na graničnim prelazima

Društvo

Na graničnim prelazima u Srbiji bez zadržavanja za sve kategorije vozila

Društvo

Na graničnim prelazima bez većeg zadržavanja vozila: U Sremskoj Rači kamioni na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta

Društvo

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, na graničnim prelazima bez većih zadržavanja