MINISTAR PROSVETE DEJAN VUK STANKOVIĆ: Još jedna godina blokada značila bi kraj visokog školstva, normalizacija je prioritet

U ponedeljak, 3. novembra, počinje akademska godina, a ministar Stanković kaže da normalizaciju moramo imati da bi Univerzitet opstao.

- Još jedna akademska godina obeležena upravljanjem fakulteta od strane plenuma i svođenjem akademskog života na blokade značilo bi postepen ali siguran kraj visokog školstva u Srbiji. Zato je moj stav, i ministarstva i Vlade, da nema alternative nastavi. Profesori za katedre, studenti u klupe. Dakle, predavanja, vežbe, kolokvijumi, diskusione grupe, ispiti. Bez toga nema akademskog života. Studenti moraju pohađati fakultet, jer to je okosnica njihovog profesionalnog života - naglasio je ministar za Kurir.

Normalizacija života na univerzitetu je imperativ, rekao je ministar, i dodao da to moraju znati svi, uključujući i zaposlene na univerzitetu.

- Oni daju odgovor na to pitanje, mi znamo šta ćemo ako im to ne bude jasno. Država i Univerzitet su na istoj strani. Što se tiče politike, ona na Univerzitetu nije dozvoljena. I vreme je da nakon godinu dana iscprljivanja odvojimo politiku od nastave. To ne znači da profesori i drugi zaposleni ne mogu da imaju politički stav. Mogu da imaju kakve god hoće poglede na svet, kada izađu sa univerziteta - naglasio je Dejan Vuk Stanković.

On kaže da za to ima podršku u zakonima, i zapitao je šta će nam zakoni ako ih ne sprovodimo.

- Napravljena je konfuzna, malo i problematična situacija prošle godine. Da se pod radikalnim merama smatra sprovođenje zakona. Sprovođenje zakona znači eliminaciju okupacije visokoškolskih ustanova. Od sada ćemo biti suočeni sa izborom. Ili će stvar funkcionisati normalno, i univerzitet obavljati svoju funkciju, ili će univerzitet polako ali sigurno nestajati sa mape ove zemlje - rekao je ministar.

Autor: A.A.