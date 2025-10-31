OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA! Evo koliko će koštati narednih sedam dana

Vozači u Srbiji će od danas, pa do 7. novembra, plaćati gorivo po ovim cenama.

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 196 dinara, dok je cena benzina 180 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za tri danara.

Ruska naftna kompanija Lukoil prodaje svoje međunarodne aktive kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjorn Tornkvist, saopšteno je iz Lukoila.

Torbjorn Tornkvist, suosnivač i predsednik Gunvor Group, više od četiri decenije je prisutan u industriji nafte i gasa. Kompaniju Gunvor osnovao je 2000. godine, a zahvaljujući njegovom iskustvu i preduzetničkom duhu, danas je to jedan od najvećih svetskih trgovaca naftom i energentima.

Autor: A.A.