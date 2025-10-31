HITAN APEL: Nedostaje krv – evo gde i kada možete da pomognete!

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je apel svim punoletnim građanima da daju krv, jer su trenutno u deficitu nulta i B negativna krvna grupa.
Krv se može dati direktno u Institutu, u ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19h, a subotom od 8 do 15h.
Pored toga, organizovane su brojne terenske akcije širom Beograda i okoline:
Raspored akcija:
Ponedeljak, 3. novembar
„Tamnava – istočno polje“, Lazarevac: 9–14h
„Smart Business Technologies“, Savski venac i Stari grad: 10–14h
Utorak, 4. novembar
Crveni krst Voždovac: 14–18h
Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Zvezdara: 9–12h
Sreda, 5. novembar
Centralni remont RБ „Kolubara“ i „Telekom Srbija“: 9–15h
Ugostiteljsko-turistička škola, Savski venac: 14–17h
Četvrtak, 6. novembar
Medicinska škola, Zvezdara: 8–14h
beogradska gimnazija, Čukarica: 10–15h
Centar za kulturu Lazarevca: 10–16h
Crveni krst Obrenovac: 9–14h
Petak, 7. novembar
Zubotehnička škola: 9–13h
„Medoševac, Polje D“, Lazarevac: 10–15h
Transfuziološki autobus ispred Doma zdravlja u Požeškoj: 9–14h
Vikend, 8–9. novembar
Subota:
„Stop Shop“ Ritel park, Borča: 10–14h
Crkva Svetog Preobraženja, Vidikovac: 9–14h
Nedelja:
Šoping centar „Ušće“: 12–16h
„Tvoja krv spasava živote. Ti si nečiji heroj – hvala što daruješ život“, poručuju iz Instituta.
Autor: Dalibor Stankov