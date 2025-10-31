HITAN APEL: Nedostaje krv – evo gde i kada možete da pomognete!

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je apel svim punoletnim građanima da daju krv, jer su trenutno u deficitu nulta i B negativna krvna grupa.

Krv se može dati direktno u Institutu, u ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19h, a subotom od 8 do 15h.

Pored toga, organizovane su brojne terenske akcije širom Beograda i okoline:

Raspored akcija:

Ponedeljak, 3. novembar

„Tamnava – istočno polje“, Lazarevac: 9–14h

„Smart Business Technologies“, Savski venac i Stari grad: 10–14h

Utorak, 4. novembar

Crveni krst Voždovac: 14–18h

Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Zvezdara: 9–12h

Sreda, 5. novembar

Centralni remont RБ „Kolubara“ i „Telekom Srbija“: 9–15h

Ugostiteljsko-turistička škola, Savski venac: 14–17h

Četvrtak, 6. novembar

Medicinska škola, Zvezdara: 8–14h

beogradska gimnazija, Čukarica: 10–15h

Centar za kulturu Lazarevca: 10–16h

Crveni krst Obrenovac: 9–14h

Petak, 7. novembar

Zubotehnička škola: 9–13h

„Medoševac, Polje D“, Lazarevac: 10–15h

Transfuziološki autobus ispred Doma zdravlja u Požeškoj: 9–14h

Vikend, 8–9. novembar

Subota:

„Stop Shop“ Ritel park, Borča: 10–14h

Crkva Svetog Preobraženja, Vidikovac: 9–14h

Nedelja:

Šoping centar „Ušće“: 12–16h

„Tvoja krv spasava živote. Ti si nečiji heroj – hvala što daruješ život“, poručuju iz Instituta.

Autor: Dalibor Stankov