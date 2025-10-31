AKTUELNO

RAST MINIMALCA OD 9,4 ODSTO Evo kolika će biti novembarska plata, a uskoro i NOVO POVEĆANJE

Foto: Pink.rs

Od 1. oktobra minimalna zarada u Srbiji je povećana sa 457 na 500 evra, što je rast od 9,4 odsto - najveće u poslednjih pet godina.

Evo koliko će radnici koji primaju minimalac dobiti novca u novembru.

Radnici u Srbiji koji primaju minimalnu zaradu ovog meseca su na računima dobili platu za septembar u iznosu od 54.208 dinara.

To je poslednja isplata obračunata po staroj ceni rada, jer od 1. oktobra 2025. godine na snagu stupa nova minimalna cena rada od 337 dinara po satu neto (umesto dosadašnjih 308 dinara).

Dakle, već od novembarske isplate (za oktobar) radnici će imati prosečan minimalac od oko 62.000 dinara, što je približno 500 evra.

To je 7.800 dinara više nego što su primili prethodnog meseca.

Novo povećanje od 1. januara

Vlada Srbije najavila je da će od 1. januara 2026. minimalna zarada porasti za dodatnih 10,1%, čime bi iznosila oko 64.500 dinara (oko 550 evra).

