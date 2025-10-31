AKTUELNO

KIŠA I PAD TEMPERATURE OD PONEDELJKA! RHMZ upozorava – Miholjsko leto se bliži kraju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da nas do kraja nedelje očekuje sunčano i toplo vreme, ali da od ponedeljka, 3. novembra, stiže naoblačenje, kiša i pad temperature.

Sutra ujutro biće prohladno, uz lokalnu pojavu magle i niske oblačnosti, dok će tokom dana biti pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama do 25°C. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će krajem dana biti pojačan u donjem Podunavlju i južnom Banatu.

U Beogradu se očekuje kratkotrajna jutarnja magla, a tokom dana sunčano i toplo, sa temperaturama od 6 do 25 stepeni.

Prognoza za naredne dane:

Do subote, 8. novembra – Miholjsko leto traje, dnevne temperature od 20 do 25°C

Ponedeljak, 3. novembar – naoblačenje i kiša, uz pad temperature

Utorak – prestanak padavina i razvedravanje

Od srede – ponovo pretežno sunčano i toplije

RHMZ savetuje građane da iskoriste vikend za boravak na otvorenom, jer nas od ponedeljka očekuje promena vremena.

Autor: Dalibor Stankov

