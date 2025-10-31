Sad ćemo znati na čemu smo! Ministarka Lazarević najavila platformu za praćenje cena u trgovinama

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević najavila je da će uskoro biti dostupna digitalna platforma putem koje će građani moći da prate kretanje cena proizvoda u svim trgovinskim lancima.

„Građani će moći da biraju lanac, kategoriju, brend i da vide cenu – sve javno i pregledno“, rekla je Lazarević gostujući u Jutarnjem programu NewsMax Balkans.

Platforma će sadržati nedeljne cenovnike koje trgovinski lanci dostavljaju Ministarstvu, a korisnici će moći da vide istoriju cena od 1. septembra, kada je stupila na snagu Uredba o ograničenju marži.

Cene padaju, ali ne svuda

Ministarka je navela da su mnogi proizvodi pojeftinili i do 25%, dok kod nekih – poput kafe – nije bilo promena jer su berzanska roba. Građani će moći da uporede cene i biraju najpovoljnije opcije pre odlaska u kupovinu.

„I sama sam sate provela analizirajući bazu. Kada imate sve pregledno, možete pametno da kupujete“, dodala je Lazarević.

Trgovinski lanci: manje zaposlenih, više objekata

Povodom najava zatvaranja pojedinih objekata, ministarka je poručila da se država suočava sa pritiscima, ali da je cilj da se cene drže pod kontrolom.

„Broj zaposlenih u trgovinskim lancima opada još od 2021, dok broj objekata raste. Neki objekti nisu rentabilni već godinama. Poruke o zatvaranju imaju i političku dimenziju“, rekla je Lazarević.

Platforma je deo šireg plana u okviru novog Zakona o zaštiti potrošača, a ubrzana je upravo zbog aktuelne uredbe. Biće dostupna svim građanima, potpuno besplatno.

Autor: Dalibor Stankov