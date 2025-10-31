Sutra su Mitrovske zadušnice: Evo šta obavezno treba da ponesete na groblje i koji su najvažniji običaji

Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za preminule, obeležavaju se sutra, u subotu uoči Mitrovdana (8. novembar). Vernici tada odlaze na groblja, pale sveće, iznose hranu i mole se za duše svojih pokojnika.

Tri stvari koje obavezno treba poneti:

Kuvano žito – simbol večnog života

Crno vino – koristi se tokom opela

Sveće – po jedna za svakog pokojnika

U mnogim krajevima običaj je da se na groblju podeli hrana prisutnima, a sveštenik održi opelo. Zrno žita se baca na zemlju uz reči: „Večnaja pamjat, laka mu zemlja“.

Običaji i verovanja:

Hranu za Zadušnice pripremaju isključivo žene

Na trpezi se nalaze kolači, prosfore, rakija, vino, voda, ponekad i pečenje

Broj sveća treba da odgovara broju pokojnika koji se pominju

U istočnoj Srbiji se veruje da upaljena sveća gori do sledećih Zadušnica

Ako se sveća ne upali, veruje se da pokojnik godinu dana ostaje u mraku

U nekim krajevima, Zadušnice se obeležavaju u domu, uz trpezu i molitvu, dok sveštenik u crkvi čita imena pokojnika koja domaćin donosi.

Ovaj dan podseća na važnost molitve, sećanja i saosećanja prema onima koji više nisu sa nama, ali i dalje žive u našim mislima i srcima.

Autor: Dalibor Stankov