Sutra su Mitrovske zadušnice: Evo šta obavezno treba da ponesete na groblje i koji su najvažniji običaji

Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za preminule, obeležavaju se sutra, u subotu uoči Mitrovdana (8. novembar). Vernici tada odlaze na groblja, pale sveće, iznose hranu i mole se za duše svojih pokojnika.
Tri stvari koje obavezno treba poneti:
Kuvano žito – simbol večnog života
Crno vino – koristi se tokom opela
Sveće – po jedna za svakog pokojnika
U mnogim krajevima običaj je da se na groblju podeli hrana prisutnima, a sveštenik održi opelo. Zrno žita se baca na zemlju uz reči: „Večnaja pamjat, laka mu zemlja“.
Običaji i verovanja:
Hranu za Zadušnice pripremaju isključivo žene
Na trpezi se nalaze kolači, prosfore, rakija, vino, voda, ponekad i pečenje
Broj sveća treba da odgovara broju pokojnika koji se pominju
U istočnoj Srbiji se veruje da upaljena sveća gori do sledećih Zadušnica
Ako se sveća ne upali, veruje se da pokojnik godinu dana ostaje u mraku
U nekim krajevima, Zadušnice se obeležavaju u domu, uz trpezu i molitvu, dok sveštenik u crkvi čita imena pokojnika koja domaćin donosi.
Ovaj dan podseća na važnost molitve, sećanja i saosećanja prema onima koji više nisu sa nama, ali i dalje žive u našim mislima i srcima.
Autor: Dalibor Stankov