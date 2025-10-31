Oglasio se PIO! Stižu NOVI paketi pomoći za penzionere – evo ko ih dobija!

Republički fond PIO doneo je odluku o dodeli još 8.500 paketa pomoći najugroženijim penzionerima u Srbiji!

Za ovu nabavku biće izdvojeno preko 18 miliona dinara, a paketi će sadržati osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Pakete će dobiti penzioneri koji su se prijavili, ali nisu dobili pomoć u prvoj raspodeli, završene krajem jula.

Ukupno 95.000 penzionera dobija pomoć

Fond PIO je ove godine već obezbedio solidarnu pomoć za više od 85.000 penzionera, a sa dodatnim paketima, broj korisnika raste na oko 95.000 – što je 35.000 više nego prošle godine.

Ova odluka predstavlja značajan korak ka unapređenju društvenog standarda najstarijih građana, posebno onih sa najnižim primanjima.

Autor: Dalibor Stankov