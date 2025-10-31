AKTUELNO

Društvo

Oglasio se PIO! Stižu NOVI paketi pomoći za penzionere – evo ko ih dobija!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Republički fond PIO doneo je odluku o dodeli još 8.500 paketa pomoći najugroženijim penzionerima u Srbiji!

Za ovu nabavku biće izdvojeno preko 18 miliona dinara, a paketi će sadržati osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Pakete će dobiti penzioneri koji su se prijavili, ali nisu dobili pomoć u prvoj raspodeli, završene krajem jula.

Ukupno 95.000 penzionera dobija pomoć

Fond PIO je ove godine već obezbedio solidarnu pomoć za više od 85.000 penzionera, a sa dodatnim paketima, broj korisnika raste na oko 95.000 – što je 35.000 više nego prošle godine.

Ova odluka predstavlja značajan korak ka unapređenju društvenog standarda najstarijih građana, posebno onih sa najnižim primanjima.

Autor: Dalibor Stankov

#Budžet

#Fond PIO

#Higijena

#Odluka

#PIO fond

#Penzije

#Socijalna podrška

#Srbija

#Stariji građani

#društveni standard

#javna podrška

#jesenja pomoć

#najugroženiji

#paketi pomoći

#penzioneri

#pomoć penzionerima

#preraspodela sredstava

#socijalna politika

#solidarna pomoć

#životne namirnice

POVEZANE VESTI

Društvo

PENZIONERI, ZVANIČNO SE OGLASIO FOND PIO Stigla je nova vest o penzijama

Društvo

STIŽE NOVA POMOĆ ZA PENZIONERE! Za manje od dve nedelje stižu paketi!

Društvo

VAŽNE INFORMACIJE ZA PENZIONERE Oglasio se PIO fond, tiče se penzija (FOTO)

Društvo

Počinje isplata penzija! Oglasio se PIO Fond - evo ko prvi dobija novac

Društvo

Važna vest za penzionere: U pitanju je isplata penzija

Društvo

ZAVRŠENA PODELA PAKETA SOLIDARNE POMOĆI! Ognjenović poručio: Nastavićemo i u narednim danima da se borimo za svakog čoveka, za sve penzionere, za bolj