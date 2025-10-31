Patrijarh Porfirije služi parastos za žrtve tragedije u Novom Sadu – SPC poziva narod na molitvu

AKTUELNO

Patrijarh Porfirije sutra će u Hramu Svetog Save na Vračaru, sa početkom u 11.00 časova, služiti godišnji parastos za stradale u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i za sve preminule pravoslavne hrišćane povodom Mitrovskih zadušnica, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

„U nadi za vaskrsenje i život večni, pozivamo verni narod da uzme učešće u molitvi“, navodi SPC.

Podsećanje na tragediju

Na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra 2024. godine, u 11.52 časova, srušila se betonska nadstrešnica, pri čemu je na licu mesta stradalo 14 osoba, među kojima troje dece. Još tri osobe su teško povređene, a dvoje je kasnije preminulo od zadobijenih povreda.

Parastos će biti služen u znak sećanja, poštovanja i molitve, a SPC ističe da je ovaj čin duhovna obaveza i uteha za sve koji su izgubili svoje najmilije.

