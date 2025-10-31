AKTUELNO

Društvo

OGLASIO SE SRBIJAVOZ! Zbog dojave o bombama obustavljen saobraćaj svih putničkih vozova!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Srbija voz/Ustupljena fotografija ||

Potpuni haos u železničkom saobraćaju širom Srbije! Srbijavoz je danas saopštio da je, zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

„Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj u cilju zaštite života putnika i posada“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Putnicima je upućen apel da se pre polaska na stanicu informišu putem sajta www.srbijavoz.rs ili pozivom na broj 011 360 28 99.

Srbijavoz je istakao da intenzivno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kako bi se situacija što pre razrešila i saobraćaj normalizovao.

U toku je bezbednosna provera svih vozova i pruga, a do daljeg nema putničkog železničkog saobraćaja u zemlji.

Autor: Dalibor Stankov

