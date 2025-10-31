AKTUELNO

SUTRA DAN ŽALOSTI! Vlada Srbije donela odluku povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu

Foto: Tanjug/Darko Vojinović

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se sutrašnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

- Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti - navodi se u Odluci Vlade.

Kako je saopšteno iz Vlade, Dan žalosti otpočinje u ponoć dana koji je određen za dan žalosti, a završava se u 24.00 sata dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti.

Autor: Iva Besarabić

