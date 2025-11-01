LETNJE TEMPERATURE I PRVOG DANA NOVEMBRA! Sunčano, toplo i do 25 stepeni

U Srbiji će ujutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom i do 25 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno pojačan.

Najniža sutrašnja temperatura biće od nula do 11, a najviša od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od šest do 11, a najvišom oko 25 stepeni.

U glavnom gradu duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana - do subote, 8. novembra - do kraja sedmice se očekuje Miholjsko leto sa dnevnim temperaturama od 20 do 25 stepeni.

U ponedeljak se očekuje prolazno naoblačenje s kišom uz pad temperature, a u utorak prestanak padavina i razvedravanje, dok će od srede biti pretežno sunčano i ponovo toplije.

