VOZITE OPREZNO! Na brojnim deonicama zbog radova izmenjen režim saobraćaja

Foto: RINA

Pred nama je prvi novembarski vikend, a lepo, suvo i toplo vreme donosi i pojačan saobraćaj, najpre na izlazima iz gradova, a zatim i na glavnim putevima, posebno ka vikend-naseljima, navodi se u saopštenju AMSS.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, jer na brojnim deonicama zbog radova je izmenjen rezim saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

