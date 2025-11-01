AKTUELNO

Letnjih 26 stepeni, pa HLADAN TUŠ! Temperatura naglo pada, a evo koliko će trajati ova VREMENSKA PROMENA

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Strahinja Aćimović, Pink.rs ||

Pravi prolećni vikend u Srbiji. Ponegde se očekuju čak i letnje temperature. Dakle, i u nastavku vikenda biće sunčano. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25, lokalno do 26°C.

U košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak.

U ponedeljak se severozapada očekuje prodor oslabljenog hladnog fronta, uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje.

Od srede stabilno i uglavnom suvo, ali i natprosečno toplo vreme, maksimalna temperatura do 20°C.

