Letnjih 26 stepeni, pa HLADAN TUŠ! Temperatura naglo pada, a evo koliko će trajati ova VREMENSKA PROMENA

Pravi prolećni vikend u Srbiji. Ponegde se očekuju čak i letnje temperature. Dakle, i u nastavku vikenda biće sunčano. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25, lokalno do 26°C.
U košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak.
U ponedeljak se severozapada očekuje prodor oslabljenog hladnog fronta, uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.
U utorak prestanak padavina i razvedravanje.
Od srede stabilno i uglavnom suvo, ali i natprosečno toplo vreme, maksimalna temperatura do 20°C.
