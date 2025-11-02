AKTUELNO

Društvo

Danas je Sveti Artemije: Vojvoda koji je video nebeski krst i prorekao smrt caru!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Svetog velikomučenika Artemija Antiohijskog, svetitelja i mučenika iz 4. veka.

Rođen oko 300. godine, Artemije je bio prvi vojvoda cara Konstantina. Kada se caru Konstantinu javio pobedni krst na nebu, okružen zvezdama, Artemije je takođe bio svedok tog čuda, poverovao u Hrista i krstio se.

U vreme cara Konstancija, Artemije je poslat u Jeladu da prenese mošti Svetog Andreja i Svetog Luke u Carigrad. Kasnije je postavljen za avgustalija i carskog namesnika u Misiru.

Sudbina Svetog Artemija zapečaćena je za vreme cara Julijana Odstupnika. Kada je Julijan mučio hrišćanske sveštenike Evgenija i Makarija, Artemije se usprotivio i prorekao caru pogibiju. Zbog toga je lišen vojničkog čina, mučen i bačen u tamnicu, gde mu se, prema predanju, javio Isus Hristos i iscelio ga.

Na kraju, Artemije je pogubljen 362. godine — telo mu je bilo zdrobljeno teškim kamenom, a glava odsečena. Car Julijan je kasnije poginuo u bici sa Persijancima, kako je Artemije i prorekao.

Autor: Dalibor Stankov

