Vozači, naoružajte se strpljenjem! Na prelazu Batrovci čeka se oko dva sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci teretna vozila jutros čekaju oko dva sata, saopštila je Uprava granične policije na osnovu podataka dobijenih u 5.15 časova.

Na ostalim graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama širom zemlje, a tokom popodneva se očekuje pojačan saobraćaj na prilazima gradskim sredinama, kao i na glavnim putnim pravcima.

Vozačima se savetuje dodatna opreznost i strpljenje, posebno na mestima gde se očekuje veća frekvencija vozila.

Autor: Dalibor Stankov

