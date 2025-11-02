Vozači, naoružajte se strpljenjem! Na prelazu Batrovci čeka se oko dva sata

Na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci teretna vozila jutros čekaju oko dva sata, saopštila je Uprava granične policije na osnovu podataka dobijenih u 5.15 časova.
Na ostalim graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama širom zemlje, a tokom popodneva se očekuje pojačan saobraćaj na prilazima gradskim sredinama, kao i na glavnim putnim pravcima.
Vozačima se savetuje dodatna opreznost i strpljenje, posebno na mestima gde se očekuje veća frekvencija vozila.
Autor: Dalibor Stankov