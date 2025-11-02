VELIČANSTVENI SNIMCI: Ovako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha (FOTO/VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Pogledajte neverovatan snimak na kom se vidi kako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha.

Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik. Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine.

Video: Ustupljene fotografije

U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, a planiran je i muzej FS Srbije.Stadion je planiran kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.Predsednik Srbije Vučić izjavio je ranije da će Nacionalni stadion biti izgrađen do 1. maja 2027. godine i istakao da će to biti lepo sportsko zdanje, najlepši u regionu i jedan od najlepših u Evropi.

Video: Ustupljene fotografije


Pored Nacionalnog stadiona, gradi se i Ekspo kompleks, koji obuhvata 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije. Pored toga gradi se i sva prateća ingrastrukutra, saobraćajnice, pruga Zemun polje - Ekspo kompleks, vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem.

Autor: S.M.

