U novembru stižu novi neradni dani – evo koliko ćemo odmarati

Uskoro nam stiže još jedan neradni dan, to je 11. novembar, kada Srbija obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj državni praznik posvećen je sećanju na dan kada je 1918. godine potpisano primirje, predstavlja obnovu i snagu naroda koji se uzdigao posle velikih stradanja.

Dan primirja je neradan dan u celoj zemlji. Uobičajeno se održavaju državne i vojne ceremonije, polaganje venaca i prigodni programi posvećeni sećanju na stradale i herojstvo srpskog naroda u Velikom ratu.

Ovaj praznik ujedno je i poslednji neradni dan u 2025. godini, a do kraja godine ostaje još samo 25. decembar – katolički Božić, koji je neradan za vernike koji ga proslavljaju po gregorijanskom kalendaru.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu“, stoji u ovom propisu.

Na neradne dane državnih praznika mogu da rade i privredna društva čija priroda delatnosti, ili tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad.



Autor: Jovana Nerić