IKONA SVETOG STARCA GAVRILA GRUZIJSKOG SA DELOM NJEGOVIH MOŠTIJU DOČEKANA U TUMANAMA: Veliki broj vernika došlo da se pokloni svetinji

Ikona Svetog starca Gavrila Gruzijskog sa delom njegovih moštiju svečano je dočekana u manastiru Tumane.

Ikonu su izradile sestre manastira Samtavro u Gruziji, gde počivaju mošti ovog ugodnika Božjeg. Veliki broj vernika okupio se u molitvi i radosti da dočeka ovaj sveti dar.

Svetinja je u Srbiju stigla blagoslovom mitropolita Andreja Gorskog učenika samog svetitelja, kao dar bratske Gruzijske pravoslavne crkve.

Svečani doček moštiju upriličen je u 8:45 časova, nakon čega je služena liturgija koju su, uz prisustvo brojnog sveštenstva, monaštva i vernog naroda, služili oci manastira Tumane.

- Blagosloven je ovim svetim darom manastir Tumane, ali i čitava srpska zemlja i narod - poručio je arhimandrit Dimitrije iguman manastira Tumana.

Pored moštiju Svetog Zosima, Svetog Jakova i Svetog Nektarija, vernici će imati priliku da se poklone i moštima Svetog Gavrila Gruzijskog.

Autor: S.M.