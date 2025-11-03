Nezavisni sindikat policije: Iskrena pohvala povdom prve protivpožarne vežbe u Narodnom pozorištu

Nezavisni sindikat policije upućuje iskrenu pohvalu pripadnicima Vatrogasno-spasilačke čete Leskovac i zaposlenima u Narodnom pozorištu u Leskovcu, povodom uspešno sprovedene prve protivpožarne vežbe u ovoj kulturnoj ustanovi.

Održana vežba predstavlja primer odgovornosti, profesionalizma i dobre saradnje između službi zaštite i spasavanja i zaposlenih u javnim institucijama. Cilj ovakvih aktivnosti, provera spremnosti i koordinacije u slučaju eventualnog požara u potpunosti je postignut.Tokom simulacije evakuacije, vatrogasci-spasioci pokazali su zavidan nivo stručnosti, brzinu reakcije i visok stepen organizacije, dok su zaposleni u pozorištu uspešno primenili sve bezbednosne procedure. Ovakva zajednička obuka predstavlja važan korak ka jačanju sistema zaštite ljudi i imovine, kao i ka razvijanju kulture bezbednosti u javnom prostoru.

Grad Leskovac još jednom je potvrdio da je primer dobre prakse kada je u pitanju funkcionisanje službi zaštite i spasavanja. Posebnu zahvalnost zaslužuju pripadnici Vatrogasno-spasilačke čete, koji svojom požrtvovanošću, stručnim znanjem i hrabrošću svakodnevno čuvaju živote i imovinu građana.

Nezavisni sindikat policije nastaviće da podržava sve aktivnosti koje doprinose većoj bezbednosti građana, unapređenju uslova rada i jačanju međusobne saradnje između bezbednosnih struktura, lokalnih samouprava i javnih ustanova.

Svim učesnicima vežbe čestitamo na uspešno realizovanoj akciji i izražavamo ponos što Srbija ima ovako posvećene i stručno osposobljene profesionalce.

Autor: S.M.