Evo kako da saznate koliko imate radnog staža – postupak traje svega par minuta!

Broj godina života i dužina radnog staža dva su osnovna uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Što je staž duži – penzija je veća. Zato je važno redovno proveravati da li se svi podaci o stažu uredno vode i da li su poslodavci uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nekada se staž proveravao u radnoj knjižici ili odlaskom u filijalu PIO fonda, ali danas je to moguće uraditi i elektronski, za svega nekoliko minuta. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) vodi kompletnu evidenciju o penzijskom stažu, a građanima je omogućio uvid u podatke putem interneta.

Da biste pristupili elektronskom servisu Fonda, potrebno je da u najbližoj filijali PIO fonda zatražite PIN kod. Dobija se odmah, potpuno je besplatan i koristi se trajno. Nakon toga, na sajtu Fonda unosite svoj JMBG, PIN i verifikacioni kod, čime dobijate uvid u svoj izveštaj o stažu.

Izveštaj prikazuje:

sve poslodavce kod kojih ste bili prijavljeni,

trajanje zaposlenja,

podatke o uplaćenim doprinosima.

Ukoliko primetite greške ili nedostajuće podatke, potrebno je da se obratite poslodavcu ili PIO fondu radi ispravke.

Redovna provera staža omogućava da na vreme uočite nepravilnosti i bez problema ostvarite pravo na penziju kada za to dođe vreme.

Autor: Dalibor Stankov

