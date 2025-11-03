Mali potpisao istorijski ugovor – Srbija dobija najsavremenije kliničke centre!

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) Robert de Grot potpisali su danas Ugovor o zajmu vredan 662 miliona evra za drugu fazu rekonstrukcije kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Potpisivanjem ugovora zvanično počinje nova faza projekta koja obuhvata modernizaciju, obnovu i proširenje četiri najveća klinička centra u zemlji. Od ukupne vrednosti, EIB učestvuje sa 315 miliona evra, dok će Srbija uložiti 347 miliona evra.

Projekat predviđa:

završetak i obnovu postojećih objekata u UKCS Beograd,

izgradnju novih zgrada i rekonstrukciju infrastrukture u UKC Kragujevac,

nove objekte u UKC Vojvodine u Novom Sadu,

polikliniku i regionalnu dečju bolnicu u okviru UKC Niš.

Završetak svih radova planiran je do kraja 2032. godine.

Ministar Mali istakao je da je ovo ulaganje od strateškog značaja: „Srbija se gradi i ponosan sam na rezultate koje smo postigli. Naši lekari i medicinsko osoblje zaslužuju najsavremenije uslove za rad, a građani najbolju zdravstvenu zaštitu.“

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglasio je da će projekat značajno unaprediti tercijarnu zaštitu pacijenata, prevenciju i dijagnostiku, dok je EIB poručio da će investicija doprineti efikasnijem zdravstvenom sistemu i boljem kvalitetu života građana Srbije.

Autor: Dalibor Stankov