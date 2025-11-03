AKTUELNO

Društvo

Država deli novac za zanatlije – prijave traju do 10. novembra!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencija namenjenih očuvanju i razvoju tradicionalnih zanata. Konkurs je otvoren do 10. novembra, a pravo prijave imaju privredni subjekti koji se bave starim i umetničkim zanatima.

Subvencije se mogu koristiti za dve namene:

zapošljavanje radnika u firmama koje se bave tradicionalnim zanatima,

promociju proizvoda i usluga ovih zanata.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava dostupan je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva: www.must.gov.rs.

Kako je navedeno u konkursu, svaki privredni subjekt može da podnese samo jedan zahtev i to za jednu od ponuđenih namena. Cilj programa je da se očuvaju stari zanati, unapredi njihova vidljivost i omogući zapošljavanje novih radnika u ovoj oblasti.

Ova inicijativa deo je šire strategije države da podrži tradiciju, kulturno nasleđe i domaću radinost, ali i da podstakne razvoj malih i porodičnih biznisa.

Autor: Dalibor Stankov

