Drama na Beljanici: Spasioci iz Bora pronašli izgubljene planinare

Na području Nacionalnog parka Južni Kučaj, na lokaciji Beljanica, sinoć je sprovedena uspešna akcija spasavanja u kojoj su pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) stanice Bor pronašli i spasili dvoje rekreativaca koji su se izgubili tokom planinarenja na nepristupačnom terenu.

Kako je potvrđeno za agenciju RINA iz GSS-a, planinari su se izgubili tokom rekreativne šetnje, ali su zahvaljujući brzoj reakciji i koordinisanoj akciji spasilačkih ekipa pronađeni i bezbedno vraćeni kući.

„Dvoje rekreativaca izgubilo se tokom planinarenja na nepristupačnom terenu, ali su zahvaljujući brzoj reakciji i koordinisanoj akciji spasilačkih ekipa pronađeni i bezbedno vraćeni kući“, naveli su iz GSS-a.

Stanica GSS Bor od početka godine sprovela je pet akcija spašavanja, dok je ukupno 16 osoba zatražilo pomoć zbog povreda ili gubljenja na zahtevnim i teško pristupačnim delovima Nacionalnog parka.

Beljanica, planina u istočnoj Srbiji i deo masiva Južnog Kučaja, poznata je po gustim šumama, dubokim vrtačama i nepristupačnim terenima, zbog čega planinarenje na ovoj lokaciji zahteva dodatnu opreznost i dobro planiranje.

Autor: Dalibor Stankov