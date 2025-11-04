OSVANULO PRIJATNO ALI HLADNO JUTRO: Ipak temperatuta će ići do 16 stepeni, ponegde sa kišom

AKTUELNO

U Srbiji će danas biti hladnije, s najnižom temperaturom od dva na severu do 11 stepeni na istoku Srbije i najvišom od 11 do 16 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu i zapadu zemlje biće pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

U ostalim krajevima ujutro i pre podne očekuje se umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i hladnije. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u glavnom gradu od tri do šest, a najviša oko 15 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 11. novembra, jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a od petka na istoku i u brdsko - planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše. Maksimalne temperature u većini mesta od 12 do 18 stepeni.

