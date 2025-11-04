SNIMAJU LICE, UZIMAJU OTISKE: Novi EES sistem na Horgošu već radi, a evo šta sve EU sada beleži o vama

EES podrazumeva i elektronski dosije putnicima iz trećih zemalja (među kojima spada i Srbija) sa podacima iz pasoša, fotografijom i otiscima prstiju.

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES) jutros je počela na najvećem mađarsko-srpskom graničnom prelazu Reske-Horgoš, dok se do 11. novembra očekuje na svim ostalim graničnim prelazima Srbije sa Mađarskom.

Mađarska granična policija će svakom putniku iz trećih zemalja, što znači i srpskim državljanima, napraviti elektronski dosije, sa podacima iz pasoša, fotografijom lica i otiscima četiri prsta desne ruke.

Registracija pri ulasku i izlasku iz EU

Građani treba da imaju u vidu da proces registracije može da ih zadesi kako pri ulasku u EU, tako i pri izlasku, u zavisnosti od toga u kom vremenskom intervalu se tog dana EES sistem primenjuje. Takođe, moguće je i da pojedini putnici uopšte ne budu obuhvaćeni sistemom ukoliko ne prelaze granicu u periodu njegove primene.

S druge strane, putnici sa pasošima Evropske unije, putuju kao i do sada, jer za njih nema promena.

Starosna granica prema kojoj se primenjuje EES ne postoji, već će svi putnici morati da se podvrgnu registraciji, osim što će deca starosti do 12 godina života biti izuzeta od uzimanja otisaka prstiju.

Treba znati i da procedura po jednoj osobi može da traje od 2 do 3 minute, ali vozači autobusa svedoče da nekada po putniku traju i do čitavih 7!

Po dolasku na granični prelaz, građani pristupaju punktu i predaju pasoš graničnoj policiji. Na ekranu koji se nalazi na punktu pojavljuju se uputstva na jeziku putnika. Zatim, on staje ispred kamere koja skenira lice, a potom ostavlja otiske četiri prsta desne ruke. Ova procedura naziva se registracija i tada putnik kreira svoj EES dosije.

Prilikom svakog narednog prelaska granice, bilo da se radi o ulasku ili izlasku iz EU, vrši se verifikacija. Na pojedinim graničnim prelazima, poput onih u Hrvatskoj, verifikacija podrazumeva predaju pasoša i skeniranje lica, dok se na drugim prelazima ponovo uzimaju i otisci prstiju.

Šta se sve uzima od podataka

Evropski sistem granične registracije evidentira i čuva na spoljnim granicama Šengena u slučaju Mađarske, mađarsko-srpskoj, mađarsko-ukrajinskoj i vazdušnim granicama sledeće informacije o putnicima iz trećih zemalja koji imaju pravo na kratkoročni boravak:

- podatke o njihovim putnim ispravama

- mesto i vreme prelaska granice

- njihovu sliku lica i otiske prstiju

- ako je ulazak odbijen, činjenicu, mesto, razlog i vreme odluke

Prema novim pravilima, policija će prilikom prvog prelaska granice otvoriti individualni dosije sa svim podacima, a pri svakom narednom izlasku ili ulasku proveravaće se samo jedan biometrijski podatak (npr. fotografija lica ili otisak prsta). Na taj način, prelazak granice postaće sigurniji.

Novi evropski sistem registracije putnika, do 11. novembra, biće uveden i na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Autor: Jovana Nerić