'JASAN ZNAK DA SVI ŽELE NASTAVU' Ministar Vuk Stanković: Amfiteatri na svim fakultetima puni

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je nova akademska godina u ponedeljak počela na svim univerzitetima u Srbiji i da su amfiteatri na mnogim fakultetima bili puni što je, kako je ocenio, jasan znak da i studenti i nastavnici žele povratak u regularno stanje.

Stanković je rekao da je samo u jednoj ustanovi - Medicinskom fakultetu u Novom Sadu bilo nečega što ''liči na političku provokaciju'' gde je, kako je kazao, bila istaknuta neprimerena zastava Srbije, a da su svi ostali fakulteti u punom kapacitetu odradili jučerašnji dan.

''Mnogi sa punim amfiteatrima, gotovo većina njih, dakle jasan znak da svi žele nastavu i povratak u ono stanje koje zovemo stanje regularnosti, da nastavnici drže predavanja, saradnici vežbe, studenti pohađaju predavanja i vežbe, pripremaju kolokvijume, ispite i napreduju iz semestra u semestar ka krajnjem cilju, a to je da završe fakultete", rekao je Stanković.

Dodao je da posle iscrpljujuće, duge i politizovane akademske godine ima ozbiljnih naznaka da će se školska godina odvijati u normalnim uslovima gde će politika i akademski život biti striktno odvojeni.

''To je, po mom mišljenju, veoma važno, što naravno ne uskraćuje pravo i profesorima i studentima da imaju svoj stav po političkim pitanjima, samo taj stav treba iskazati, kao i svi ostali građani, van prostora koji je namenjen za učenje i rad'', rekao je Stanković.

Istakao je da nema alternative povratku poverenja u institucije, kao ni nastavi i ispitima na univerzitetu, i naglasio da obrazovne institucije treba sačuvati i da one nisu nešto što je proisteklo iz rada i zalaganja sadašnje generacije već da su stvarane godinama.

Stanković je kazao da cilj sadašnje generacije profesora, saradnika, dekana i rektora treba da bude da te institucije očuva, da ih unapredi u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju i omogući studentima da stiču znanja i veštine koje su im neophodne za život u savremenom svetu.

Govoreći o situaciji u srednjem obrazovanju, ministar je rekao da je stanje u srednjim školama manje-više redovno osim u dve-tri škole, među kojima je i Peta beogradska gimnazija gde postoji, kako je rekao, fizička blokada škole od dela učenika, ali i zborova opštine Stari grad i nekih drugih opština za koje je rekao da su ''parapolitički entiteti''.

Stanković je rekao da kriza u toj školi ne može da se reši dok se ne odblokira škola kako bi direktorka Danka Nešović mogla da raspiše konkurs.

Dodao je da je pitanje izbora direktorke Nešović politizovano i naglasio da je ona izabrana u skladu sa zakonom i da je dva puta bila na funkciji v.d. direktora.

''Kada joj je istekao drugi v.d. mandat, trebalo je da raspiše konkurs, a ne može da raspiše jer ne može da priđe zgradi. Ta kriza je nešto što je potpuno neprihvatljivo, kao što je neprihvatljiva politizacija tih mladih ljudi koji sada služe kao topovsko meso u tim političkim ratovima. Isto tako je neprimereno da država ne može u potpunosti da kontroliše ulaz i izlaz u školu koja je u državnom vlasništvu, jer vi zaista ne znate ko tamo sedi'', kazao je Stanković.

Na opasku voditelja da su pojedini roditelji razočarani i ljuti što su određeni nastavnici u toj gimnaziji dobili otkaze, Stanković je rekao da nije upoznat sa pojedinostima tih slučajeva, a da je problem bio najviše sa onima koji su imali ugovore na određeno vreme.

''Ako su osobe koje su dobile ugovor na određeno vreme, umesto nastave sprovodile blokade škole, postavlja se pitanje da li je školi isplativo da te ljude ponovo angažuje. Očigledno postoji raskorak između onoga što se tvrdi da se dogodilo i onoga što se zaista događalo u periodu kada su ti ljudi bili angažovani'', kazao je Stanković.

Naveo je da svaki poslodavac produžava ugovor onome ko radi i da tu nema nikakve politike, a da su sva razrešenja koja su se desila u srednjim i osnovnim školama bila bazirana na uvidima inspekcije.

Stanković je naglasio da je neprihvatljivo da se mimo zakona upravlja školom i da ne mogu da upravljaju oni koji, kako je rekao, formiraju paralelne savete roditelja u parku, kao ni da direktore škola ne postavljaju viber grupe već ministar na obrazloženi predlog.

Dodao je da je dobro da se usklade mišljenja školskog odbora i saveta roditelja sa mišljenjem ministarstva, ali da to nije nužno.

''Nema kraja krizi u Petoj beogradskoj gimnaziji, ako se ne normalizuje obrazovni proces i ako se ne omogući direktorki da raspiše konkurs. Kada se raspiše konkurs, biće javno poznati uslovi konkursa i svako će moći da se javi na taj konkurs'', zaključio je Stanković.

Autor: Jovana Nerić