Važna vest za PENZIONERE: U pitanju je isplata penzija

Isplata oktobarskih penzija u Srbiji počinje danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Za vojne i poljoprivredne penzionere, isplata takođe počinje danas, dok će korisnici iz kategorije zaposlenih svoje penzije primiti 7. novembra.

Iznosi penzija na čekovima biće isti kao i prethodnog meseca, a podsećamo da je prosečna septembarska penzija iznosila 50.675 dinara.

PIO fond savetuje penzionere da prilikom podizanja novca vode računa o bezbednosti i da koriste banke i pošte koje im omogućavaju isplatu, kao i da provere tačnost podataka na penzijskim čekovima.

Ovo je redovna mesečna isplata koja osigurava da svi penzioneri na vreme dobiju svoja primanja.

