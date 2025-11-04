Srbija je u potpunosti posvećena ciljevima održivog razvoja i izgradnji pravednijeg društva: U Kataru se održava drugi svetski samit o društvenom razvoju!

Drugi svetski samit o društvenom razvoju održava se u Kataru, a na Samitu učestvuje i ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Drugi svetski samit o društvenom razvoju, čiji je cilj prevazilaženje jaza u društvenom razvoju održava se danas u Dohi, u Kataru.

Prvog dana Samita usvojena je, kako je saopštilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, nova politička deklaracija kojom države, među njima i Srbija, obnavljaju svoju punu posvećenost ciljevima održivog razvoja i izgradnji pravednijeg društva.Samit u Dohi okupio je više od 160 predstavnika zemalja iz čitavog sveta, među kojima su šefovi država i vlada, potpredsednici, ministri i drugi visoki zvaničnici, radi procene stanja društvenog razvoja, usaglašavanja mera za unapređenje društvene inkluzije i usvajanja deklaracije, kojom se obnavljaju posvećenosti država učesnica principima, ciljevima i aktivnostima.

Tokom Samita biće održano šest plenarnih sesija i dva okrugla stola, dok će se paralelno održavati veliki broj događaja i foruma o prioritetnim temama iskorenjavanja siromaštva i zaštite ljudskih prava. Zatvaranje samita planirano je za 6. novembar.

Deklaracija predstavlja inovativni okvir u oblasti vođenja implementacije Agende održivog razvoja, a njeno usvajanje predstavlja značajan trenutak u globalnim naporima za ubrzanje društvenog napretka, iskorenjivanje siromaštva i izgradnju inkluzivnijih, pravednijih i održivih društava, uz ponovno potvrđivanje opredeljenja prema Kopenhaškoj deklaraciji o društvenom razvoju i Programu akcije i ciljevima Agende 2030 za održivi razvoj, usvojene 2015. godine od strane Ujedinjenih nacija, koja, pored ekonomskih i ekoloških, ima snažnu socijalnu dimenziju.

Na današnjem svečanom otvaranju obratili su se predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Analena Berbok, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, predsednik Ekonomskog i socijalnog saveta Lok Bahadur Tapa, kao i Emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Tani. Ministar Žarić Kovačević obratiće se na plenarnoj sednici.

Ispred Srbije, u svojstvu izaslanika predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, na Samitu učestvuje ministar za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

