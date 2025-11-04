AKTUELNO

Društvo

'POJAS GLAVU ČUVA' Mladen Mijatović upozorio koje opasnosti vrebaju ukoliko to ne učinite, a ni kazne nisu naivne (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Novinar TV Pink Mladen Mijatović obratio se svim građanima putem svog Instagram naloga i uputio važan apel.

Mijatović je rekao da tek svaka peta osoba u našoj zemlji koristi pojas na zadnjem sedištu, čime direktno ugrožava sopstveni život, ali i živote ostalih putnika u vozilu.

Kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa u Srbiji iznosi 10.000 dinara, što je, kako Mladen Mijatović ističe, simbolično u poređenju sa posledicama koje saobraćajne nezgode mogu da imaju.

- U Grčkoj, državi članici Evropske unije, kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa kreće se od 350 do 2.000 evra - naveo je Mladen Mijatović.

"Pojas glavu čuva. Uvek vežite pojas – život nema reprizu", napisao je Mladen Mijatović u svojoj objavi.

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Mladen Mijatović

#Sigurnosni pojas

#Televizija Pink

#pojas

#sigurnost

POVEZANE VESTI

Hronika

'BILI SMO IM NA OKU, ALI TO JE RIZIK POSLA' Mladen Mijatović otkrio nove informacije o obilasku SEDIŠTA ŠKALJARSKOG I KAVAČKOG KLANA

Politika

VUČIĆ POSLAO JAKU PORUKU: Srbija nije poklekla, stoji uspravno i nastaviće da vodi slobodarsku politiku

Domaći

'U STANU ZAKAZIVALA PRUŽANJE SE*SUALNIH USLUGA' Otkrivamo najnovije informacije o transrodnoj osobi koja je ucenjivala Vujadina Savića

Domaći

BIO SAM U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI: Mladen Mijatović progovorio o natežim trenucima u Izraelu, pa otkrio kako su kolege reagovale na njegov POVRATAK

Društvo

MUP SE HITNO OGLASIO PRED PRAZNIKE - Građane upozorili na ovu opasnu stvar, pa poručili: Da li znate koliko malo je potrebno... (VIDEO)

Politika

Vučić čestitao Srbima na Kosovu i Metohiji: Srpska lista osvojila je 10 od 10 mogućih mandata (VIDEO)