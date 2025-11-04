'POJAS GLAVU ČUVA' Mladen Mijatović upozorio koje opasnosti vrebaju ukoliko to ne učinite, a ni kazne nisu naivne (VIDEO)

Novinar TV Pink Mladen Mijatović obratio se svim građanima putem svog Instagram naloga i uputio važan apel.

Mijatović je rekao da tek svaka peta osoba u našoj zemlji koristi pojas na zadnjem sedištu, čime direktno ugrožava sopstveni život, ali i živote ostalih putnika u vozilu.

Kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa u Srbiji iznosi 10.000 dinara, što je, kako Mladen Mijatović ističe, simbolično u poređenju sa posledicama koje saobraćajne nezgode mogu da imaju.

- U Grčkoj, državi članici Evropske unije, kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa kreće se od 350 do 2.000 evra - naveo je Mladen Mijatović.

"Pojas glavu čuva. Uvek vežite pojas – život nema reprizu", napisao je Mladen Mijatović u svojoj objavi.

Autor: Marija Radić