AKTUELNO

Društvo

AMSS: Velika zadržavanja za kamione na graničnim prelazima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VOJNET/ALEKSANDRA DRAŽIĆ ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja beleže se na prelazu Batrovci, gde kamioni čekaju i do 360 minuta. Na prelazima Šid i Kelebija vreme čekanja iznosi po 300 minuta, dok se na Horgošu čeka oko 180 minuta. Na prelazu Bezdan zadržavanja su oko 120 minuta, a na Sremskoj Rači oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dodaje AMSS.

Autor: Dalibor Stankov

#AMSS

#Batrovci

#Bezdan

#Granica

#Horgoš

#KAMIONI

#Kelebija

#Saobraćaj

#Srbija

#Sremska Rača

#teretnjaci

#zadržavanje

#Šid

POVEZANE VESTI

Hronika

Najnovije informacije o STANJU NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Kamioni na Horgošu čekaju i do šest sati

Društvo

Osam sati čekanja za kamione na Horgošu: Evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Društvo

AMSS: Zadržavanja teretnjaka na graničnim prelazima od jednog do šest sati

Društvo

AMSS: Zadržavanja za teretnjake do četiri sata na graničnim prelazima

Društvo

AMSS UPOZORAVA NA OPREZ U VOŽNJI - Na graničnom prelazu Horgoš kamioni čekaju pet sati

Društvo

Dva sata zadržavanja za kamione na prelazima Kelebija i Bogojevo