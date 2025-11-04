AMSS: Velika zadržavanja za kamione na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja beleže se na prelazu Batrovci, gde kamioni čekaju i do 360 minuta. Na prelazima Šid i Kelebija vreme čekanja iznosi po 300 minuta, dok se na Horgošu čeka oko 180 minuta. Na prelazu Bezdan zadržavanja su oko 120 minuta, a na Sremskoj Rači oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dodaje AMSS.

Autor: Dalibor Stankov