Dr Bogdan Okiljević sa Instituta za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje' postigao najbolji rezultat u Evropi

Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" organizovao je danas svečani događaj, dok je tema skupa bio izuzetan uspeh našeg kardiohirurga, doc. dr Bogdana Okiljevića, koјi јe položio ispit za članstvo u Evropskom udruženju kardiotorakalnih hirurga (EACTS), prema novim, izuzetno strogim pravilima uvedenim 2017. godine, postigavši naјbolji rezultat u celoј Evropi.

Ovim povodom, Institut "Dedinje" želeo je da obeleži ovaj izuzetan profesionalni uspeh, predstavi život, dosadašnji rad i dostignuća ovog mladog srpskog stručnjaka, kao i njegove planove za budućnost.

Skupu su, pored direktora Instituta, Milovana Bojića i samog doktora Okiljevića, prisustvovali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena Zvezda, jer je dr Okiljević veliki navijač istoimenog kluba.

Na početku svečanosti prisutnima se u amfiteatru obratio direktor Bojić, pa istakao kako je velika čast da u svojim redovima imaju doktora kakav je dr Bogdan Okiljević.

"Srećan je svaki onaj čovek koji se nalazi na čeku ove ustanove u kojoj se rađaju, odgajaju i žive ovakvi ljudi. To je jedna izuzetna ličnost. Čovek koji je tih, vredan, radan, nenametljiv. Nikome nije govorio da sprema ispit, niti da ga polaže. Uvek je odgovorio na svaku svoju obavezu. I u svojoj impresivnoj biografiji i ljubavi prema hirurgiji, potvrdio je samo ovde da će se tek čuti za njega, njegov rad i njegove rezultate.

Želeo bih da čestitam svima koji su učestvovali u njegovom odgoju i obrazovanju. Mi smo Bogdana Okiljevića imali sreće da dobijemo i imamo ga u našoj ustanovi. Mene kao direktora čini ponosnim što Bogdan, kada je dostigao maksimum u Novom Sadu, nije tražio ni Nemačku, ni Ameriku, već je došao na Dedinje. To je put kojim treba da idemo.

Doktor Bogdan Okiljević radi u ustanovi za kojoj je najveća tražnja. Pre osam godina, 4 i po godine se čekalo na operaciju srca, sada liste čekanja nema, iako se svi interesuju da dođu upravo ovde. Imamo organizaciju, logistiku, znamo šta radimo i imamo i struku i nauku. U takvim uslovima će Bogdan da se dalje razvija i usavršava. A, on nije jedini", kazao je ponosno Bojic okupljenima, pa dr Bogdanu Okiljeviću uručio Velilku povelju koja se, kako je istakao, uglavnom doktorima daje na kraju karijere.

Zatim se prisutnima obratio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji takođe nije krio oduševljenje svetskim uspehom dr Bogdana Okiljevića, ali i rekao kako je sada veliki zadatak na Srbiji da ovakvog stručnjaka i njegov tim zadrže unutar naše zemlje i pored njihovog velikog znanja.

"Ovo je jedan od najponosnijih dana kada obavljate neku funkciju i kada doživite da prisustvujete ovome. Mislim da mi nismo imali ovakav primer da neko sa 35 godina dobije ovakvo priznanje. Došao je i taj dan. Želim da čestitam tebi,Bogdane, i tvojoj porodici. Hvala ti na tome što si ostao u Srbiji. Svaka svetska klinika bi bila srećna da u njihovoj ustanovi radi i operiše osoba kao što si ti.

Ti i do sada si bio, ali i od momenta kada su dobio ovu nagradu, ti si još veća obaveza države. Moramo da ulažemo u tebe i u tvoj tim sa kojim radiš. To je timski rad i ti najbolje znaš koliko ti on znači i kada radiš sa ljudima kojima veruješ, koliko je tada bolj rezultat. Želimo da sutra neko ko je student sada, napravi isti tvoj rezultat, ali i ostane u Srbiji", istakao je ministar Lončar i dodao da je ova nagrada i na benefit svih građana Srbije.

Na kraju svečanog događaja obratio se i dr Bogdan Okiljević, pa kratkom izjavom zahvalio direktoru i upravniku Instituta "Dedinje", ali i svima na podršci i lepim rečima.

"Bilo koji uspeh da se ostvari može da bude sakriven pod neki tepih. Ne mogu da se ne zahvalim svom upravniku profesoru Mićoviću. On je uvek bio pozitivan i davao nam vetar u leđa. Moram i da se zahvalim svojoj porodici za sve ono kada nisam mogao da stignem, kada sam zakasnio, kada nisam ni došao. Hvala vam", kazao je na kraju govora dr Bogdan Okilljević, ponosni član EACTS-a.

