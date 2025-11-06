Svaki 7. Srbin umre zbog ove bolesti: Ovo su prvi simptomi

Od raka bešike, prostate, bubrega i testisa godišnje u Srbiji oboli više od 6.000 ljudi, a život izgubi oko 2.500 pacijenata, odnosno svaki 7. pacijent.

Novembar oboležen je kao mesec muškog zdravlja, a urološki karcinomi spadaju među najčešće maligne bolesti kod muškaraca. Oni se u ranim fazama najčešće ne prepoznaju, što u velikoj meri može otežati lečenje. Jedino rešenje su preventivni pregledi.

- Karcinom prostate je najčešći maligni tumor kod muškaraca, ali ono što ga čini posebno opasnim jeste činjenica da ne daje nijedan specifičan simptom koji bi pacijenta odmah naveo da potraži lekarsku pomoć. Simptomi poput učestalog ili otežanog mokrenja ili osećaja neispražnjene bešike često su posledica benignog uvećanja, što otežava razlikovanje između dobroćudnog i zloćudnog oboljenja - rekao je prof. dr Zoran Džamić, direktor Klinike za urologiju Univeritetskog Kliničkog centra Srbije.

Iz tog razloga, ističe prof. dr Džamić, muškarcima se savetuje da od sredine pete decenije života, a naročito ako postoji pozitivna porodična anamneza, jednom godišnje urade PSA test i obave urološki pregled.

- Rano otkrivanje daje mogućnost potpunog izlečenja, dok savremene terapije i napredne hirurške tehnike, uključujući i očekivano uvođenje robotske hirurgije, značajno poboljšavaju ishode lečenja i u uznapredovalim fazama bolesti - rekao je on.

Kada ovaj stručnjak govori o karcinomu bubrega, napominje da se isti teško može prepoznati na osnovu simptoma.

- Za razliku od raka prostate, ne postoje tumorski markeri koji bi ukazali na bolest, pa je ultrazvučni pregled najvažniji alat za ranu dijagnostiku. Redovno izvođenje ultrazvuka omogućava otkrivanje tumora u fazi kada je izlečenje u potpunosti moguće. Hirurgija je i dalje osnovni način lečenja, potpunim uklanjanjem bubrega (radikalna nefrektomija) ili, kada je moguće, operacijom koja čuva organ. Kod tumora do pet do šest centimetara često je moguće odstraniti samo promenu i sačuvati bubreg, što značajno poboljšava kvalitet života pacijenata - rekao je lekar, pa dodao:

- Sa druge strane, rak mokraćne bešike je izuzetno agresivna bolest koja se teško leči i često brzo napreduje. Krv u urinu, čak i ako se javlja povremeno i bez bola, najčešće je prvi i jasan znak da treba posumnjati na ovu bolest. Nažalost, mnogi pacijenti zbog straha izbegavaju da potraže lekarsku pomoć. Rana dijagnoza, efikasna hirurgija i primena savremenih terapija predstavljaju ključ uspeha u lečenju, a nove terapijske opcije koje su već dostupne u svetu, daju nadu da će i naši pacijenti uskoro imati pristup tim lekovima.



Emotivno suočavanje sa dijagnozom

Katarina Arizanović, psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom ističe da suočavanje sa dijagnozom, period terapije i praćenja bolesti pacijentu donosi buru emocija, tugu, strah, ljutnju... Iz tog razloga važno je imate prostor za izražavanje emocija.

- Psihodramske grupe podrške omogućavaju da se u sigurnom okruženju pacijent suoči sa sopstvenim strahovima, pronađe unutrašnju snagu i razvije osećaj da može da prođe kroz sve faze lečenja. Jednako je važna i podrška porodici, jer i oni prolaze kroz proces prilagođavanja. Psihološka pomoć je zato neizostavan deo savremenog onkološkog pristupa i važan korak ka boljem ishodu i kvalitetnijem životu pacijenata - poručila je Arizanović.

Populacija pacijenata koji pate od genitourinarnih karcinoma jako je heterogena, pa oboljevaju i stari i mladi. Mlađi najčešće oboljevaju od karcinoma testisa, a stariji od karcinoma prostate. Za rano otkrivanje bolesti i dalje lečenje neophodna je dostupnost dijagnostičkih procedura multidisciplinarnost.

dr Vesna Stojanović, onkolog iz Klinike za onkologiju UKC Niš ističe da je u poslednjih 15 godina ostvaren veliki napredak u terapiji genitourinarnih karcinoma uvođenjem inovativnih lekova nove generacije za različite faze bolesti koji su visokoefikasni i pacijenti ih dobro podnose.

- Posebnu pažnju moramo pokloniti pacijentima sa karcinomom testisa. Pacijenti su uglavnom mlađi muškarci. Više od 95 odsto muškaraca sa rakom testisa uspešno se leči. Rana dijagnoza igra ključnu ulogu i povećava šansu za uspešno lečenje. Rak testisa ne može se prevenirati, samopregled i redovni pregledi nužni su za rano otkrivanje bolesti i uspešnije lečenje. Savremena terapija karcinoma prostate je multidisciplinarna. RFZO je 2017. godine stavio na Listu lekova inovativnu terapiju za pacijente u fazi metastatskog kastraciono-rezistentnog karcinoma prostate što nam je omogućilo efikasnije lečenje, dok lekovi iz grupe PARP inhibitora, kao monoterapija ili kombinacije sa novim hormonalnim lekovima (NHT) nisu dostupne, kao ni genetsko testiranje - ističe dr Stojanović, pa dodaje:

- Od maja 2024 godine pacijentima u Srbiji dostupan je još jedan lek iz grupe NHT u hormon senzitivnoj fazi bolesti. U pojedinim centrima dostupna je i terapija lekovima iz grupe ciljanih radiofarmaceutika. Kada govorimo o metastatskom karcinomu mokraćne bešike, treba znati da se radi o agresivnoj bolesti. U Srbiji se lečenje sprovodi hemioterapijom koja je bila standard u terapiji prve linije, sve do pojave imunoterapije i ciljane terapije.

Objašnjava da osnovu lečenja metastatskog karcinoma bubrega po aktuelnim evropskim vodičima čini ciljana terapija i/ili kombinacija ciljane terapije i imunoterapije ili kombinacija dve imunoterapije što je standard u lečenju u prvoj liniji terapije koja je najvažnija u onkologiji.

Autor: D.Bošković