STIŽE NAJNOVIJA JEDNOKRATNA POMOĆ OD 15.000 DINARA! Važno obaveštenje za dve grupe građana

Doneta je nova zvanična odluka povodom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 15.000 dinara.

Kako je utvrđeno odlukom Gradskog veća Pored redovnih učenika srednjih škola sa područja grada Leskovca, koji kao članovi porodice korisnika novčane socijalne pomoći, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku udžbenika, ovo pravo mogu da ostvare i redovni studenti sa prebivalištem na teritoriji grada, koji su isto tako članovi porodice korisnika novčane socijalne pomoći, navodi se u zvaničnom saopštenju Grada Leskovca.

U saopštenju se napominje da pojedinačni iznos jednokratne novčane pomoći iznosi 15.000 dinara.

Pojedinačna rešenja do 20. decembra

O priznavanju prava na isplatu ove pomoći učenicima srednjih škola i studentima, Centar za socijalni rad u Leskovcu doneće pojedinačna rešenja najkasnije do 20. decembra tekuće godine.

Navodi se da su sredstva za ove namene opredeljena u visini od 1.500.000 dinara.

Centar za socijalni rad obavezuje se da sprovede proceduru isplate jednokratne novčane pomoći redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima i to na osnovu Spiska korisnika novčane socijalne pomoći i članova porodice – dece školskog uzrasta, sačinjenog shodno važećoj evidenciji od 30. septembra, odnosno na osnovu Spiska korisnika novčane socijalne pomoći i članova porodice – dece studenata, koji je sastavljen u skladu sa važećom evidencijom od 3. novembra tekuće godine, zaključuje se u zvaničnom saopštenju.

