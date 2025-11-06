RADNO VREME ZA PRAZNIK: Ovako će u Beogradu za Dan primirja raditi prodavnice, zanatlije, benzinske pumpe

Sekretarijat za privredu objavio je raspored za rad u dane državnog praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Sekretarijat za privredu je saopštio da će na Dan primirja u Prvom svetskom ratu privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda raditi prema sledećem rasporedu:

– u ponedeljak, 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova;

– u utorak, 11. novembra, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova, dok nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice u vreme državnog praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, radiće 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu radiće najmanje od 6 do 20 časova.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane državnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Dan primirja u Prvom svetskom ratu regulisano je Odlukom o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.

Autor: A.A.