Ove stvari izbegavajte da radite pre Mitrovdana: Za žene važi jedan poseban običaj i staro verovanje

Mitrovdan je krsna slava mnogih porodica, a u mnogim mestima predstavlja i dan održavanja zavetina. Poštovanje ovog dana znači čuvanje običaja i veze sa precima

Srpska pravoslavna crkvai vernici 8. novembra obeležavaju Mitrovdan, praznik posvećen svetom Dimitriju Solunskom. Ovo je jedan od najvažnijih dana u pravoslavnom kalendaru, a po broju onih koji ga slave, Mitrovdan se ubraja među pet najvećih srpskih slava. Povezan je ne samo sa duhovnom dimenzijom, već i sa brojnim narodnim običajima, verovanjima i lokalnim tradicijama.

Glavni običaj

Najvažniji mitrovdanski običaj vezuje se za uočnicu praznika. Narodna verovanja kažu da je potrebno da svako ostane kod svoje kuće uoči Mitrovdana (kao i Đurđevdana). Oni koji tada ne budu kod kuće, veruje se, tokom cele godine biće primorani da noće po tuđim domovima. Ovaj običaj jasno ističe značaj doma i porodice u srpskoj tradiciji.



U Srbiji postoji i verovanje da na Mitrovdan nije poželjno grditi decu, koliko god da su pogrešila, jer će navodno tako tokom cele godine biti nestašna. U Šumadiji seljaci u svaki ugao sobe stavljaju belutak kako bi zaštitili kuću od miševa, dok žene na ovaj dan izbegavaju da diraju vreteno, češljeve i makaze, poštujući stare običaje i rituale.

Mitrovdan je poznat i po hajdučkoj tradiciji. Tog dana su se hajduci rastajali da bi prezimili, a sledeće godine ponovo se sastajali na Đurđevdan. Po tome je nastala i narodna krilatica: Mitrovdanak – hajdučki rastanak, Đurđevdanak – hajdučki sastanak.

Mitrovdan je dan koji spaja religiju, narodnu mudrost i istorijske običaje. Poštovanje ovog praznika znači čuvanje tradicije i poštovanje porodičnog doma, ali i prisustvo u kolektivnoj memoriji naroda.

Autor: D.Bošković