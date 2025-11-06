Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije 'Transparentnost' o istrazi pada nadstrešnice u Novom Sadu: Optužnica politički motivisana, istraga sprovedena pod pritiskom

U ime Stručne komisije Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“, koja je ispitivala sve javno dostupne dokumente, Zaključak izveštaja Stručne komisije ovog Saveta poslao je generalni sekretar Mario Spasić u otvorenom pismu koje je uputio sudijama Vrhovnog suda Srbije, Višeg i Apelacionog suda u Novom Sadu, članovima Visokog saveta tužilaštva, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i ministru pravde Nenadu Vujiću.

Savet je formirao stručnu komisiju koja je tokom skoro četiri meseca analizirala sve javno dostupne dokaze i obavila preko tri stotine intervjua sa advokatima, sudijama, tužiocima i pravnim stručnjacima u vezi sa rušenjem nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Posebna pažnja bila je usmerena na rad Vrhovnog javnog tužioca i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Zaključci Stručne komisije ukazuju na brzinu i površnost istrage, koja je okončana za samo 39 dana, što je, prema stručnjacima, nedovoljno za utvrđivanje svih činjenica u slučaju ovako složene tragedije.

Stručna komisija poredi ovaj slučaj sa istragama velikih nesreća u Italiji, Nemačkoj i Grčkoj, koje su trajale više godina, zaključujući da je hitna i nametnuta istraga dovela do brojnih procesnih grešaka.

Istraživanje Fakulteta tehničkih nauka sprovedeno je na mestu gde je nadstrešnica premeštena, a ne na mestu nesreće, pod pritiskom tužilaštva, što je dovelo do kontradiktornih i neuverljivih nalaza.

Pored toga, mnogi ključni dokazi, uključujući dozvole za probni rad i ugovore o rekonstrukciji, bili su ignorisani ili nepotpuno analizirani.

Savet posebno skreće pažnju na ulogu Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, koja je, kako navode, insistirala na brzoj istrazi i opstrukciji pravde kako bi politički ojačala svoj položaj i obezbedila novi mandat.

Stručna komisija ističe da je nedostatak transparentnosti tužilaštva, kao i nepreduzimanje koraka za obaveštavanje javnosti, doprineo društvenoj napetosti i protestima građana.

Zaključci Stručne komisije naglašavaju da optužnica podignuta protiv 13 lica nije zasnovana na svim relevantnim činjenicama i da je sprovedena u skladu sa političkim, a ne pravnim interesima.

Savet „Transparentnost“ podržava nezavisnost pravosuđa i ohrabruje sudije i tužioce da svoje odluke donose u interesu pravde i građana, ističući da je slučaj rušenja nadstrešnice pokazatelj koliko zloupotreba tužilačke vlasti može ugroziti pravdu i društvenu stabilnost.